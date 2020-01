Il Tar del Lazio ha respinto, in quanto «infondato», il ricorso presentato dalla consigliera di amministrazione Rai, Rita Borioni, contro la nomina del presidente Marcello Foa nel settembre 2018. Lo rende noto la stessa presidenza di viale Mazzini.



Secondo il Tribunale amministrativo regionale, la nomina è pienamente legittima in quanto «non vi è mai stato un parere "di merito" negativo sulla figura del candidato presidente». Di conseguenza «è infondata la tesi della ricorrente secondo cui l'anteriore espressione del parere negativo avrebbe determinato un impedimento definitivo irreversibile alla possibilità della commissione parlamentare di pronunciarsi sul medesimo nominativo precedentemente discusso». Inoltre, «una nuova deliberazione non è affatto esclusa dall'articolo 12bis, comma 3, del Regolamento della Commissione di vigilanza».



Né vi è alcuna ragione per ritenere, si legge ancora nella sentenza, che il presidente designato, una volta non ottenuta l'approvazione della Commissione parlamentare, «abbia l'obbligo di dimettersi o che lo stesso debba considerarsi decaduto dal mandato». Respinte infine tutte le censure di difetto di istruttoria.



La decisione del Tar del Lazio, sottolinea la Presidenza, ha fatto «piena chiarezza sulla correttezza del procedimento seguito per la nomina del presidente della RAI», escludendo «in termini inequivocabili che gli organi parlamentari o quelli aziendali abbiano adottato atti illegittimi». Il presidente Foa accoglie «con soddisfazione» la sentenza che, dichiara, «conferma la posizione da me sostenuta fin dall'inizio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA