Salvini: «Far west? Sì, ma contro la divisa». E sulla Rai promette: «Spazio a giornalisti non di sinistra»

Il far west? Oggi anche ai danni delle forze dell'ordine». Matteo Salvini replica, pur non nominandolo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo intervento dal palco di Fontevivo di Parma, parlando delle norme sulla legittima difesa.LEGGI ANCHE«Sto lavorando a restituire dignità, protezione e sicurezza a chi indossa una divisa. E guai a chi mette le mani addosso alle forze dell'ordine», dice il ministro dell'Interno. Il Capo dello Stato aveva parlato di far west commentando il dramma degli spari contro una bimba rom. «L'Italia non sia il far west. Questa è barbarie», erano state la parole dell'inquilino del Quirinale.