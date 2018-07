Martina: il Pd riparte da Tor Bella Monaca. Ma niente circolo dem, riunione in libreria

Il Pd prova a ripartire. E sceglie le periferie. Maurizio Martina ha riunito la sua prima segreteria a Tor Bella Monaca. Ma non la sede del locale circolo dem, bensì una comune libreria. «Siamo qui in un quartiere popolare di una grande città e la nostra prima proposta è rivolta al Governo - ha detto: - attui fino in fondo il Piano Periferie che noi abbiamo voluto negli ultimi anni e che consentirà la riqualificazione di tante città, in particolare di grandi città metropolitane; dia subito sostanza a un piano urbano per lo sviluppo sostenibile, così come è accaduto in questi anni per le aree interne del Paese e iniziamo concretamente a pensare a come dare una mano alla riqualificazione urbanistica degli spazi pubblici e sociali di quartieri come questo. Noi ci siamo, vogliamo fare la nostra parte, ripartiamo da qui non a caso».



«Il Pd deve fare il suo percorso nel Paese reale - ha detto Martina - nei quartieri popolari, ascoltando innanzitutto i bisogni. Questo è un passo che ha una sua forza simbolica ma per me deve avere una sua coerenza anche nei prossimi appuntamenti che avremo e nelle scelte che faremo».



Alle domande se questa riunione a Tor Bella Monaca sia solo una passerella avulsa dalla vita del quartiere, Martina ha replicato: «No. Non ho nessuna pretesa che il quartiere viva una riunione della segreteria del Partito democratico, non sono così arrogante. Per noi questo è l'inizio di un percorso che continueremo. Il prossimo appuntamento che avremo sarà a Napoli».



Quanto alla scelta della libreria: «Sono venuto qui in questa libreria 20 giorni fa - ha ricordato -, mi è sembrato giusto ripartire da qui perché quando si apre una libreria in un quartiere popolare per me è il segno di una rinascita, una scommessa che è privata ma che noi dobbiamo riconoscere. Sono stato al circolo del Pd 20 giorni fa, abbiamo parlato e ragionato di come lavorare ancora meglio in un quartiere come questo così come in tanti quartieri italiani. Ho il dovere di fare questo lavoro, di crederci e di mettere in piedi un'iniziativa che coinvolga tanti: questo è quello che voglio fare insieme alla nuova segreteria».



