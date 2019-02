Primarie Pd, confronto tv: Zingaretti e Martina all'Erasmus con Calenda, Giachetti con Renzi

Con chi fareste l'Erasmus? Carlo Calenda batte Matteo Renzi nelle risposte dei tre candidati alla segreteria Pd al Confronto su Skyt24. «L'Erasmus lo farei con Calenda, è una persona che mi incuriosisce molto mentre Matteo lo conosco di più», dice Nicola Zingaretti. Mentre Roberto Giachetti non ha dubbi: «Scelgo tutta la vita Matteo Renzi». Ma l'ex-ministro dello Sviluppo viene scelto anche da Maurizio Martina: «Lo scelgo anche perchè abbiamo da lavorare insieme. E poi non potrei mai chiederlo a Matteo dopo il 3 a 3 di ieri nella partita Atalanta-Fiorentina...».

Confronto su Skytg24 tra i 3 candidati alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.Tutti e tre i candidati alle primarie del Pd - si vota domenica 3 marzo - puntano a grandi numeri ai gazebo: Zingaretti ha indicato la cifra di un milione, mentre Maurizio Martina ha parlato di 2 milioni. Roberto Giachetti non si è sbilanciato ma ha insistito su un successo in termini numerici. «La mia previsione è che verrete stupititutti dalla partecipazione. Arriveremo a un milione di persone», ha sottolineato Martina.«Imboscate non ne temo in Assemblea, ci sarà un confronto sui contenuti» se nessun candidato supera il 50% alle primarie, ha detto ancora Zingaretti. Il Pd deve pensare a «vincere alle europee. Se vanno bene le primarie si apre una nuova battaglia politica», ha aggiunto. «Penso che ci siano tutte le condizioni perché il Pd cresca e cresca bene. Mi aspetto più del 20 per cento» alle europee, ha affermato Martina.Nessuna alleanza con M5S, su questo tutti d'accordo i tre candidati alla segreteria Pd, ma Giachetti non vuole «tornare al passato». «Qualcuno ci vuole riportare all'Unione, che una volta al governo vedeva i partiti litigare tutti i giorni - ha detto -. Voglio andare avanti, mantenendo l'aspirazione alla vocazione maggioritaria, offrire una proposta univoca al Paese». «Nessun alleanza con M5s e con la destra e la Lega - così Nicola Zingaretti - Serve un'alleanza con le persone, empatia con chi vive la sofferenza, che vuole produrre e studiare. Il popolo del centrosinistra c'è, ma è diviso. Con i fuoriusciti? Nelle alleanze sul territorio lo vedremo». Martina dice che sicuramente non ci saranno alleanze con M5S e FI. E sulla vocazione maggioritaria, indicata per la prima volta da Walter Veltroni, ha osservato: «Pensarci maggioritari anche in questo tempo, è decisivo». «Ora dobbiamo ricostruire il centrosinistra partendo da un'idea di Paese, aperti a chi condivide questa sfida ma attenti a non replicare schemi del passato», ha aggiunto.«La giustizia italiana è malata, l'ho pensato per certe cose capitate a Berlusconi, a Mastella, perfino per certe intercettazioni della Raggi. Colpisce nomi illustri e se ne parla, ma tanta gente subisce ingiustizie. Va riformata a prescindere di chi è colpito», ha affermato Giachetti. «Rispetto per i magistrati», ribatte Martina. E Zingaretti: «Non credo alla giustizia a orologeria».«Io con Renzi ho un ottimo rapporto e l'ho sempre rispettato quando era segretario, io ho votato sì al referendum. Mi auguro che non ci manchi. Il Pd che voglio è un partito pluralista e aperto e quindi abbiamo davvero bisogno di tutti e di tutte per costruire una nuova idea dello stare nella società. Se Matteo, come ha detto di voler fare, il suo contributo lo vuole dare, se sarò segretario, sarà il più felice del mondo», ha sostenuto Zingaretti. «Renzi non mi manca, c'è ed è l'arma di punta della nostra opposizione. Io sono leale con quel progetto di 5 ani fa che ha fatto molto bene all'Italia. Renzi è nel Pd e lo dobbiamo ringraziare», ha ribadito Giachetti. «Mi rivolgo a tutti gli elettori del Pd. Dateci una mano, basta a discutere di renziani e antirenziani ma uniamo le forze per un progetto che parli al futuro del Paese», ha aggiunto Maurizio Martina.