Malumori in Fi, a Fico 60 voti in meno. Imbarazzo M5S a votare Casellati

di Barbara Acquaviti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il dissenso passa attraverso le schede bianche o nulle. L'indicazione del partito arriva chiara e netta via sms, «votare Fico», ma nel passaggio sotto il catafalco si materializzano i malumori di molti dentro Forza Italia. Nessuna prova, come sempre in questi casi. Bisogna seguire gli indizi. I numeri, prima di tutto. Sulla carta il neo presidente della Camera contava su circa 480 voti. Alla fine è stato eletto con 422: sommando il numero dei deputati dei partiti che lo sostenevano (M5s, Lega, FI e FdI) mancano quindi...