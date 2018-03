Grillo e Casaleggio, cena in centro dopo la festa: «Fico? La guerra è guerra»

PLAY FOTO Grillo e Casaleggio, cena in centro a Roma dopo la festa (foto esclusive di Rino Barillari)

di Simone Canettieri

Beppe Grillo e la febbre del sabato sera. Prima lo show al teatro Flaiano, poi il Fico-party al Forum e infine un grande classico: la cena a tarda notte alla Base, locale di via Cavour, che fa da mangiare fino a tardissimo. Il padre M5S entra nel ristorante, meta più di turisti che di romani vista la posizione, accompagnato da Davide Casaleggio, dal vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, da Pietro Dettori, uomo macchina della Casaleggio. Nel gruppo anche due donne della comunicazione grillina. E siccome non c'è cena romana che si rispetti se non arriva Rino Barillari, ecco che a un certo punto il Re dei paparazzi si palesa di fronte alla tavolata.

«Fico? La guerra è guerra», esclama Beppe Grillo sorridendo al fotografo.