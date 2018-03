Fi nel caos, Brunetta pensa all'addio. Berlusconi: costretti a restare in gioco

di Emilio Pucci

«Ma ora Salvini e Di Maio rispetteranno il patto?». Il leader del Carroccio dopo l'incoronazione di Casellati alla presidenza del Senato è andato a via del Plebiscito per rassicurarlo, ma Berlusconi teme che dopo l'elezione dei vertici istituzionali inizi un altro match e in una nota sottolinea che la vicenda del governo è tutt'un'altra storia. Da qui l'interrogativo. «Io nella partita voglio starci, non mi tiro indietro. Vediamo se mi sfilano loro», si è confidato con i...