M5S, prima assemblea dei deputati: Roberto Fico torna in pole

Nuovo giro di consultazioni per il M5S che ha appena terminato la prima assemblea con i 225 nuovi deputati. Il primo partito che incontreranno i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo è Forza Italia. Il M5S ha ribadito di puntare proprio alla presidenza di Montecitorio. All'assemblea sono entrati assieme Luigi Di Maio e Roberto Fico. E sono stati accolti con un applauso. Segnale che eccita i rumors; le quotazioni di Roberto Fico come possibile candidato alla presidenza della Camera tornano dunque a salire, e quelle di Emilio Carelli a scendere. Stabili quelle di Riccardo Fraccaro, fedelissimo di Di Maio e già segretario dell'ufficio di presidenza nella passata legislatura. Con ogni probabilità giovedì potrebbero essere ufficializzati i nomi dei candidati.



« Sono sicuro che il capo dello stato gestirà nel migliore dei modi questa fase. Apprezziamo molto che il Quirinale non stia mettendo fretta alle forze politiche », ha detto Di Maio in assemblea seduto nel coté dei relatori che erano Tommaso Donati, dell'ufficio legislativo del M5S, Rocco Casalino, capo ufficio stampa del M5S a Montecitorio e Giulia Grillo, capogruppo in pectore (il suo ruolo, da statuto sarà ratificato prossimamente).



« In questa settimana probabilmente eleggeremo uno dei Presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare », ha detto il candidato premier M5s.

Diversi i deputati al secondo mandato, come Manlio Di Stefano e Laura Castelli, che hanno voluto pubblicare su Facebook un'istantanea della prima ssemblea. «C ontinueremo la nostra rivoluzione gentile », scrive la vicecapogruppo Castelli.

