Lega cancella la scritta "Basta euro" dalla sede di via Bellerio a Milano

Ieri hanno cancellato la verità pure dal muro della loro sede in via Bellerio pic.twitter.com/RZ2K9I8InF — giorgiotrono (@giorgiotrono) 30 maggio 2018

Ieri la #lega ha cancellato dal muro esterno della sede di Via Bellerio la scritta 'basta euro' che esponeva da anni. Chissà quante felpe da buttare via.. — Pierfrancesco Maran (@PierMaran) 31 maggio 2018

La Lega cancella la scritta "Basta euro" dal muro della sede di via Bellerio a Milano. La svolta governista del partito di Matteo Salvini, e il tentativo di rassicurare gli elettori preoccupati per gli annunci di uscita dall'euro, spinge il Carroccio a cancellare quella simbolo anti-Europa.A segnalare la cancellazione della scritta è stato anche l'assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del comune di Milano Pierfrancesco Maran. «La Lega ha cancellato dal muro esterno della sede di Via Bellerio la scritta 'basta euro' che esponeva da anni. Chissà quante felpe da buttare via», ha scritto Maran.