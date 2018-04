Berlusconi irride Di Maio e tiene sotto scacco il leader Lega

di Marco Conti

ROMA Ha il quarto partito per consistenza. È arrivato alle elezioni dietro la Lega, ma il peso politico di Silviova oltre il 14% ottenuto il 4 marzo. Lo si è visto ieri quando il Cavaliere, con un colpo di teatro ha tolto la scena a Matteo Salvini e azzerato le aspirazioni di Luigi Di Maio di arrivare a palazzo Chigi attraverso un accordo con la Lega.LEGGI ANCHE ----> Mattarella: "L'Italia ha bisogno di un governo" Dopo le parole pronunciate da Sergio Mattarella a conclusione delle consultazioni, si aprono ora nuovi scenari, ma dopo la giornata di giovedì mettere da parte il Cavaliere sarà molto più difficile.Ne sa qualcosa Matteo Salvini che è rimasto stritolato tra l’ingombrante alleato e i grillini. Incapace di rompere ma anche di convincere Berlusconi al passo indietro.Di Maio e Salvini, due giovani leader, messi nel sacco da un anziano collega che non è nemmeno in Parlamento. Vedremo nei prossimi giorni se i due sapranno riprendersi la rivincita.