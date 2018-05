Altolà del Colle: scontro sul tesoro

di Diodato Pirone

È ancora quella del ministero dell'Economia (assieme a qualche baruiffa per le Infrastrutture e lo Sviluppo) la casella mancante per il varo del governo giallo-verde. L'insistenza, prima del Carroccio e ora anche del M5S sul nome di Paolo Savona, l'economista ottantunenne da sempre perplesso se non contrario sulle modalità di funzionamento dei trattati europei sulla moneta unica, ha alzato la tensione con il Quirinale. Sergio Mattarella è molto preoccupato per le pressioni che potrebbero derivare...