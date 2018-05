Il governo Gentiloni si prepara a traslocare

Governo, è partito il count down per il cambio della guardia a palazzo Chigi. Forse già domani il nuovo presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, potrebbe giurare con la sua squadra di ministri nelle mani del capo dello Stato. Ed è a quel punto che formalmente il governo Gentiloni, in carica dal dicembre 2016, cesserà le sue funzioni.



I ministri uscenti si stanno dunque preparando a traslocare. Ai Beni Culturali, Dario Franceschini questa mattina ha twittato una foto di lui che fa gli scatoloni. «Chiuso anche l'ultimo scatolone - scrive su Twitter - tutto pronto per chi arriverà a guidare il minsitero economico più importante del Paese, il Mibact». Ieri anche Carlo Calenda, reduce da un duro e allarmato intervento alle assise di Confundustria, ha postato una foto della sua scrivania vuota con il computer spento «Lascio il ministero dopo cinque anni entusiasmanti - scrive - onorato di aver servito l'Italia. L'ho fatto con orgoglio e passione. Il giudizio sui risultati spetta ai cittadini». A tutti i suoi ministri, durante l'ultimo Consiglio dei ministri della scorsa settimana, il premier Gentiloni ha regalato una bottiglia di Ferrari personalizzata con i suoi ringraziamenti.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA