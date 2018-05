Giuseppe Conte, l'identikit in 15 parole

di Mario Ajello

Quindici parole, un identikit, quello di. Anzi, avvocatissimo. Studio molto avvisto, professionista remunerato con studio a Roma in piazza Cairoli 6, e in più professore di Diritto civile a Firenze. "Ho sempre studiato tanto, questa la chiave del successo", dice così ma non è un tipo borioso.. La vicenda del curriculum gonfiato è nota. Evidentemente non ha contato agli occhi del Colle.. Quando è stato indicato da Di Maio come possibile ministro della Funzione Pubblica ha lasciato i vari incarichi. Anche se non era cosa dovuta. Gli viene riconosciuta questa iper-correttezza.. "Non sarò un mero esecutore" assicura.Una ex moglie, un'attuale fidanzata, entrambe belle donne. Più un figlio di dieci anni. A scuola lo accompagna lui, quando non è a Firenze.. Così lo descrivono gli amici. Questo potrebbe creargli problemi con M5S e Lega.. Lo diventerà? Non ha mai avuto esperienze politiche, ma il tipo è sveglio e potrebbe riservare sorprese.. Nella professione ha dimostrato di esserlo. La fatica di mediare tra partiti, e tra i partiti e il Capo dello Stato, sarà faticosissima.. Fuori dall'ambito professionale, zero.. "Mi è stata data una grande opportunità".. Pugliese di nascita, fiorentino d'adozione accademica, vive a Roma.. È un tipo riservato anche nelle frequentazioni amicali. "Ma quando lo conosci meglio, si apre", assicurano gli amici.. Di Maio lo presenta così: "È un tipo tosto". Ma dice anche: "È un amico del popolo". Ma il suo look non somiglia a quello di Marat e il gilet, la cravatta, i gemelli al polso e il vestito impeccabile non gli danno un aspetto da rivoluzionario.. Poi da democrat che da grillino.. Il suo anti-europeismo è pari a zero. Riuscirà ad andare d'accordo con il (probabile) suo ministro più importante, il professor Savona sempre critico sull'Europa e sulla Germania?