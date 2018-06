Conte al G7 in Canada: sono qui per difendere gli interessi italiani

di Marco Conti

“Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani”. Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicando un video del suo arrivo all'aeroporto di Charlevoix, la scorsa notte, per la sua prima missione all'estero dopo la fiducia delle Camere. Conte è stato accolto all'aeroporto dal ministro delle finanze del governo canadese A margine dei lavori del G7, Conte ha in programma colloqui bilaterali, ma anche un incontro, annunciato ieri da Emmanuel Macron, con Angela Merkel, Theresa May e i vertici dell'UE, Jean Claude Juncker e Donald Tusk. Con il premier, la consigliere diplomica del suo predecessore Gentiloni, Maria Angela Zappia, Rocco Casalino e Mariachiara Ricciuti per curare i rapporti con la stampa

Venerdì 8 Giugno 2018



