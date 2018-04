Di Maio e Salvini all'Eur per la Formula E: un patto ai box per il nuovo governo?

di Simone Canettieri

Si vedranno ai box per stringere il «patto del volante»? Oppure no: la loro intesa sbanderà alla prima curva? Fatto sta che Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono stati invitati entrambi dagli organizzatori del gran premio di Formula E che si terrà domani per le strade dell'Eur. Il primo ha confermato la sua presenza perché è la «dimostrazione che il M5S non è contro i grandi eventi» tanto che presenziò anche alla conferenza stampa di lancio. Anche il leader della Lega probabilmente ci sarà, visto che è un discreto appassionato di motori.



All'Emotion club, l'area vip del circuito, saranno presenti anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, Carlo Verdone e Francesco Totti. Ma gli occhi del Paese saranno puntati sulla tribuna dell'Eur dove si siederanno Salvini e Di Maio (potrebbe essere l'occasione per la prima foto insieme, al di là del murales) con la sindaca Raggi nelle vesti di cerimoniere. Potrebbe essere lo «start» del nuovo Governo ma rimane un dubbio: chi sarà al volante Di Maio o Salvini? C'è chi punta sul pilota di cortesia.

Gioved├Č 12 Aprile 2018



