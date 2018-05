«Un governo non può essere mai neutrale, è che si dovranno affrontare delle scelte. Io sono molto preoccupato quando si individuano persone che non hanno connessione con i cittadini e non sono passati per le elezioni». Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio a «Dimartedì», su La7.



"Possiamo recuperare". «Noi possiamo recuperare, da quello che ho visto dagli analisti, oltre l'8% dal Pd e dalle forze politiche che non si ripresenteranno perché andate sotto soglia. Finalmente potremo avere l'occasione per governare autonomamente». Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio a «Dimartedì», su La7. «Io credo che una nuova legge elettorale sia necessaria, ma non in questa legislatura. Ho detto a Matteo Salvini, vogliamo fare la legge elettorale? E allora c'è il premio alla lista o alla coalizione..siamo sempre nella stessa situazione», aggiunge.

No deciso a qualsiasi governo tecnico o del presidente. Lo afferma il leader del M5Sa «Dimartedì», su La7. «Si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all'estero e quindi andare a votare anche a giugno».LEGGI ANCHE ----> Mattarella: "Io arbitro, ma serve lealtà dei giocatori" Poi la chisura netta al Partito Democratico: «Se il Pd è ancora Renzi, come ha dimostrato, e dopo che hanno aperto al dialogo al Colle hanno poi chiuso in una trasmissione tv io col Pd non voglio averci mai più nulla a che fare».