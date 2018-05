Salvini: «Il mandato? Mattarella doveva darlo a me, non rompo con Silvio»

di Mario Ajello

Onorevole Salvini, sono ore febbrili: sta nascendo il governo neutrale di Mattarella o quello di centrodestra? «Non ho sentito nessuno. Né Berlusconi né Di Maio né il Quirinale. Io continuo a coltivare la piccola speranza che tutti, e mi riferisco ai leader di M5S e Forza Italia, facciano un passo di lato e si arrivi a un governo serio e non finto». Sta dicendo che il governo voluto da Mattarella è finto? «E’ un governo fantasma, che non ha i numeri. Ma io non me la prendo con...