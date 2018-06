La crisi più pazza del mondo: 88 giorni tra strappi e selfie

di Marco Ventura

La crisi più pazza del mondo dura 88 giorni sulle montagne russe della Vetrata al Quirinale, giù dal Colle nella sala del governo a Montecitorio e nella piazza mediatica della Rete, con le dirette facebook di Salvini a cui Di Maio mette i suoi like, per approdare negli studi Mediaset di Barbara D'Urso con corredo di selfie. Foto della crisi quella del premier incaricato (due volte) Giuseppe Conte, con pizza nel cartone dopo mezzanotte. Tutto per il Guinness dei primati: quegli 88 giorni con 5 giri di consultazioni, due...