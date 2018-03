Alemanno, gita in moto con la nuova compagna e pubblica le foto su Facebook

Gianni Alemanno e la sua nuova fiamma in gita a Gaeta in moto. L'ex sindaco di Roma, segretario del Movimento Nazionale, pubblica su Facebook le immagini che lo ritraggono sorridente insieme a Silvia Cirocchi, 38, la sua nuova compagna, avvocato e giornalista, oggi a capo della comunicazione del Movimento Nazionale.«Ci siamo frequentati per lavoro e poi è nato l'amore», aveva raccontato Alemanno. E a giudicare dalle foto pubblicate non stentiamo a crederci. Alemanno, 60 anni, giacca di pelle e tenuta di bikers, sembra un ragazzino.La storia con Silvia è arrivata dopo la fine del suo matrimonio con Isabella Rauti, con la quale è stato sposato quasi 25 anni e ha un figlio, Manfredi.