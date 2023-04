Covid, Alemanno: dalla commissione d'inchiesta passo per la verità

Mercoledì 12 Aprile 2023, 19:30







"Il testo della legge sulla commissione d’inchiesta sull’emergenza pandemica rappresenta un primo significativo passo verso l’accertamento della verità su quel drammatico periodo della storia italiana. È un successo della maggioranza di governo e del Terzo Polo che hanno trovato l’accordo su questo testo, mentre rappresenta una grave sconfitta di tutte le forze politiche, a cominciare dal PD e dal M5S, che hanno cercato di depotenziare questa Commissione". Lo afferma Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e portavoce del comitato 'Fermare la Guerra'. "Nel testo della legge tra i compiti previsti dalla commissione sono inclusi tutti i grandi problemi della gestione dell’emergenza, compresa l’efficacia dei vaccini e l’adeguatezza dei protocolli terapeutici, nonché i conflitti d’interesse dei tecnici che hanno preso decisioni - aggiunge Alemanno -. Adesso si tratta di garantire innanzitutto che la legge venga rapidamente approvata e poi che, non solo nei compiti ma anche nel metodo e nella valutazione di fatti e audizioni, la commissione possa svolgere fino in fondo il proprio lavoro. Per questo sabato prossimo abbiamo organizzato una grande conferenza - Verità e Giustizia. Una commissione d'inchiesta sulla pandemia - al Teatro Italia, a Roma, insieme alle associazioni 'Il Popolo Italiano' e 'Il Popolo delle mamme' e a tantissimi esperti, per sostenere l’avvio di questa commissione che deve diventare un importante strumento per dare giustizia a tutte le persone che hanno sofferto per il Covid e per evitare il ripetersi di emergenze pandemiche gestite in modo inadeguato".