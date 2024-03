Movimento Indipendenza, domenica 10 marzo la prima direzione nazionale in vista delle elezioni Europee

Si terrà domenica 10 marzo, dalle ore 10.30, presso il Centro Congressi Cavour di Roma, la prima Direzione Nazionale del Movimento Indipendenza. All’ordine del giorno, oltre ai vari adempimenti statutari, anche la scelta del Movimento sulla partecipazione alle Elezioni Europee.

«A tre mesi dalla nascita del nostro movimento siamo già pronti a misurarci in una sfida importante come le elezioni europee. Si tratta di decidere come e con chi farlo, anche dopo l’approvazione dell’emendamento, fortemente voluto dalle forze di governo, che ha ristretto la possibilità di presentare liste elettorali di nuovi movimenti politici già dalle prossime consultazioni elettorali. Certamente lo scenario che si apre nel nuovo Parlamento Europeo vede tutta la politica italiana convergere sulla sostanziale accettazione della sudditanza in cui il nostro paese viene tenuto dalle istituzioni europee e dagli altri governi del nord Europa». Queste le dichiarazioni del Segretario Nazionale del Movimento Indipendenza Gianni Alemanno.