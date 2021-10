Domenica 10 Ottobre 2021, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 12:37

A seguito degli scontri che si sono verificati fra forze dell’ordine e manifestanti a Roma, sono state arrestate nel corso della notte 12 persone. Fra queste, i vertici di Forza Nuova. Si tratta di Roberto Fiore e Giuliamo Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova. Castellino era già stato fermato e portato in questura nella serata di ieri. Ciò dimostra che la regia delle violenze No vax di sabato, con tanto di assalto alla sede nazionale della Cgil e di palazzo Chigi, è stata dei due leader dell’estrema destra.

Forza Nuova, dal Pd a Conte: «Va sciolta subito», FdI: «La decisione spetta alla magistratura»

Scontri a Roma, Meloni: «Squadrismo ma non conosco la matrice». Il Pd: «Glielo spieghiamo noi»

Forza Nuova che cos'è

Forza Nuova è un partito politico neofascista e nazionalista di estrema destra, fondato nel 1997 da Fiore e Massimo Morsello. Dal 2008 è presente con proprie sedi in tutte le regioni d’Italia. Nel periodo 2003–2006 ha collaborato con Alternativa Sociale guidata da Alessandra Mussolini, stringendo collaborazioni esclusivamente di comodo con la Casa delle Libertà, ma mantenendo una propria linea politica autonoma. Alle elezioni politiche del 2008 e del 2013 Forza Nuova si è presentata con il proprio simbolo, indipendente da altri schieramenti. Ma senza risultati di rilievo. Anzi, mai nessuno dei suoi esponenti è stato eletto.

Vicini agli ultrà

Castellino è il leader romano di Forza Nuova con un passato di capo degli ultrà della Curva Sud della Roma. Finito sotto inchiesta per i ricatti alla società: pace allo stadio in cambio di biglietti gratis, è stato assolto. Il leader nazionale è Fiore che nel 2013 provò a "istituzionalizzarsi" diventando dirigente della Destra di Francesco Storace e prima ancora sostenendo ccon il movimento "Popolo di Roma", Gianni Alemanno. Ma questa esperienza durò poco.

Il rilancio con i no vax

Forza Nuova è stata criticata fortemente per le sue posizioni e per i molti atti di violenza che hanno visto coinvolti taluni simpatizzanti in merito ai quali il partito ha espresso «totale solidarietà ai camerati arrestati». Spesso Forza nuova è stata accusata di xenofobia ed omofobia. È stata inoltre protagonista di campagne politiche apertamente contrarie alla massoneria e, negli ultimi tempi, contro il Green pass.

«Va sciolta»

Ora il Pd con Enrico Letta e e il leader dei 5Stelle, Giuseppe Conte, ne chiedono lo scioglimento. «Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti», ha annunciato il deputato Pd Emanuele Fiano che oggi partecipa davanti alla Camera del lavoro di Milano al presidio di solidarietà alla Cgil nazionale cui ieri è stata devastata la sede durante le proteste dei no Green pass. «Da chi guida partiti che strizzano l’occhio a certe forze» fasciste «ci aspettiamo che prendano una posizione chiara: che facciano azioni, non interviste», ha aggiunto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha anch’esso partecipato al presidio alla Camera del lavoro.