Affido, il ministro Fontana: «Sì a modifiche, ma molti genitori lamentano di non poter vedere il proprio figlio»

di Stefania Piras

«Dobbiamo capire come possa crescere nel migliore dei modi sia con il papà che con la mamma perchè spesso alcuni genitori lamentano di non poter vedere il proprio figlio». Il ministro per la famiglia Lorenzo Fontana mette l'accento sulle esperienze dei genitori separati che ha incontrato. «Adesso è stata fatta questa proposta, però io anche sentendo il parere degli esperti e degli avvocati, persone che hanno avuto esperienza sul campo, non escludo che si possa modificare qualcosa. Vedremo. Siamo soprattutto attenti e ascoltiamo chi ha avuto questo tipo di esperienza», ribadisce.



«Ci stiamo trovando con varie associazioni di mamme e papà separati per chiedere quale sia la situazione migliore, sto chidendo di verse opinioni perché a noi preme soprattutto mettere al centro il benessere del bambino che, a volte, è usato in situazioni che diventano drammatiche», ha aggiunto.



Il testo di legge avanzato dal senatore del Carroccio Simone Pillon prevede lo stop all'assegno di mantenimento dei figli, l'obbligo di mediazione nel caso in cui i genitori non siano d'accordo perché non si arrivi in tribunale e l'affido condiviso che si poggia sul principio della bigenitorialità: papà e mamma devono passare lo stesso tempo col figlio.

Gioved├Č 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



