Airbus e Palazzo Chigi, Ethiad non risolve il contratto. Interrogazione del Pd

ROMA Hanno scritto una lettera per risolvere il contratto del famoso Airbus preso in leasing da Matteo Renzi da Ethiad, ma la risposta della compagnia aerea non sembra essere arrivata. Un silenzio che potrebbe far intendere che la risoluzione del contratto non è possibile. Soprattutto che non è possibile a costo zero.



Un’interrogazione sulla faccenda è stata presentata dal deputato del Pd Michele Anzaldi che chiede al ministro Toninelli e al ministro dell’Economia Tria di “sapere se ci sia stata o meno una risposta ufficiale di Ethiad rispetto alle intenzioni manifestate dal Governo italiano di rivedere le condizioni del leasing dell'Airbus di Stato e, di conseguenza, se il Governo abbia raggiunto o meno un accordo con la compagnia per ricontrattare il leasing, in vigore fino al 2024”.

Gioved├Č 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA