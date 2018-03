Usa, cane su aereo sbagliato: nuova gaffe per United

Nuova gaffe per United Continental. La compagnia aerea è costretta a deviare uno dei suoi aerei dopo essersi resa conto di aver imbarcato sul velivolo un cane diretto a un'altra destinazione. Si tratta del terzo incidente riguardante un cane per United nell'ultima settimana.



Lunedì scorso un cane è morto a bordo di un aereo United dopo che l'equipaggio ha costretto il padrone a far viaggiare il cane nella cappelliera. Il giorno successivo un cane è stato inviato per errore in Giappone mentre la sua destinazione era Kansas City.

Sabato 17 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:46



