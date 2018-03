Cane morto nella cappelliera dell'aereo, lo strazio dei passeggeri: «Così abbiamo visto morire Papacito»

Grazie per aver rovinato una vita innocente e per aver traumatizzato una bambina di 8 anni a cui ora manca il suo adorato Papacito

L'episodio ha scatenato l'ira della rete e in molti hanno scritto di boicottare la United Airlines non prendendo più i loro aerei. Diversi passeggeri ricordano di aver sentito diversi lamenti durante il volo. Diversi passeggeri ricordano di aver sentito diversi lamenti durante il volo. «Poi quando siamo atterrati non sentivamo alcun suono - scrive Lara -, mamma e figli chiamavano per nome, Papacito, ma niente da fare. Una volta aperta la borsa l’animale non si muoveva più. La madre e la figlia hanno tentato di rianimarlo, inutilmente. Ho pianto con loro tre minuti dopo mentre la famiglia guardava il suo corpo senza vita». «Vorrei aiutare questa donna e sua figlia — scrive su Twitter un’altra passeggera, Maggie Gremminger —. Hanno perso il loro cane per colpa dell’assistente di volo United».

