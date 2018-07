Trump-Putin, al via il vertice di Helsinki. Il presidente Usa: «Il mondo ci sta osservando»

«Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin.





LEGGI ANCHE ----> «oggi parleremo anche delle armi nucleari, fra Russia e Usa abbiamo il 90% dell'arsenale nucleare: questa non è una buona cosa, è una cattiva cosa».LEGGI ANCHE ----> Striscioni di protesta di Greenpeace «Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa», ha sottolineato il presidente statunitense. Trump ha aggiunto che

«I nostri contatti continuano costantemente, abbiamo parlato al telefono, ci siamo visti a margine di diversi eventi internazionali. Ma certamente è arrivata l'ora di parlare in maniera particolareggiata dei nostri rapporti bilaterali e dei punti nevralgici internazionali, ce ne sono parecchi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi a Donald Trump prima dell'inizio del vertice di Helsinki.

Il summit non ha un'agenda predefinita, ha riferito il consigliere americano per la sicurezza nazionale John Bolton, e lo stesso Trump ha detto che le sue «aspettative sono basse», anche se «potrebbe uscirne qualcosa di buono». Putin arriva a Helsinki reduce dal successo di immagine dei mondiali di calcio, mentre Trump conclude un tour europeo dove ha gettato scompiglio nel summit della Nato, accusato la Germania di essere «totalmente controllata» da Mosca a causa delle importazioni di gas russo, definito l'Ue «un nemico» e messo in imbarazzo la premier britannica Theresa May, attaccandola in una intervista prima di lodarla nella conferenza stampa congiunta. Il dipartimento di Stato americano ha intanto incriminato 12 cittadini russi con l'accusa di interferenze nelle elezioni americani a danno di Hillary Clinton, l'avversaria democratica di Trump. E in Gran Bretagna è riesploso il caso del Novichok con l'avvelenamento di due comuni cittadini, di cui Londra accusa il Cremlino.