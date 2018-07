Thailandia, i ragazzi usciti dalla grotta in isolamento in ospedale

I 12 ragazzi thailandesi, di cui almeno due già usciti, intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. Lo riportano le tv thailandesi.LEGGI ANCHE: Thailandia, il salvataggio dei ragazzi dalla grotta Un intero piano dell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai è stato riservato per il gruppo. L'area è stata interdetta ai media.