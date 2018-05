Russiagate, Mueller evoca un mandato per interrogare Trump. E lui minaccia di usare i poteri presidenziali

Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha evocato la possibilità di emettere un mandato per far interrogare il presidente americano Donald Trump davanti a un grand giury. Lo scrive il Washington Post, riferendo di un incontro all'inizio di marzo fra Mueller e gli avvocati del tycoon. Una mossa che potrebbe portare ad uno storico conflitto davanti alla Corte suprema Usa.



Dal canto suo Donald Trump minaccia di usare i suoi poteri presidenziali (che comprendono la possibilità di licenziare qualunque dipendente della branca esecutiva, ndr) e di intervenire nell'attività del dipartimento di giustizia, sullo sfondo del Russiagate. «Un sistema truccato. Non vogliono consegnare documenti al Congresso. Di cosa hanno paura? Perchè così tanti omissis? Perché questa 'giustizià iniqua? Ad un certo punto non avrò altra scelta che usare i poteri garantiti alla presidenza ed essere coinvolto!», ha twittato.



Il tweet di Trump sembra una risposta alle frustrazioni di alcuni repubblicani per il fatto che il dipartimento di giustizia non ha consegnato, o ha consegnato solo in parte e con omissis, i documenti richiesti su alcune questioni del Russiagate, compresa le intercettazioni da parte dell'Fbi dell'ex consigliere della campagna elettorale del tycoon Carte Page. Nel mirino quindi c'è sempre il vice attorney general Rod Rosenstein, da cui dipende il superprocuratore del Russiagate Robert Mueller.



«Non c'è stata collusione e non c'è ostruzione di giustizia. Quello che c'è sono le trattative con la Corea del Nord su una guerra nucleare, trattative con la Cina sul deficit commerciale e trattative sul Nafta. Caccia alla streghe», ha inoltre twittato Trump tornando indirettamente a riferirsi alle indagini del Russiagate dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Il New York Times ha infatti rivelato la lista delle domande che il procuratore Robert Mueller avrebbe pronta per Trump.

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA