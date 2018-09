Roberto Fico e la ricerca della visibilità

di Mario Ajello

Roberto Fico, ovvero la ricerca di visibilità. L'amico Luigi Di Maio è in partenza per la Cina - dove anche Matteo Renzi è diretto - e allora Fico che si sente politicamente ingessato dal ruolo di presidente della Camera lo ha anticipato volando in Egitto.



A rimarcare il profilo identitario di M5S che comprende l'insistenza sul tema delle libertà democratiche e dei diritti umani. «Sono al Cairo - dice Fico dall'Egitto - perché sul caso Regeni c'è stallo. Ad Al Sisi sto ricordando che il ragazzo italiano è stato pedinato, sequestrati, torturato e ucciso, cose che lui sa benissimo. Ma adesso servono i fatti. C'è stata una vera e propria rete che si è attivata per questo crimine, ci sono nove persone individuate nel corso delle indagini, vanno perseguite. Servono passi avanti».



Questo tour di Fico dunque serve a una buona causa e serve anche al ruolo di presidente e di politico che l'esponente grillino si sta dando. Non sparire nell'ingessatura istituzionale, ecco. E rientra in questo sforzo anche la partecipazione di Fico sabato prossimo ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia.

