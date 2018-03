Puigdemont arrestato in Germania: oggi il giudice decide sull'estradizione. Scontri in Catalogna 101 feriti

Arrestato in Germania, Carles Puigdemont comparirà questa mattina davanti al Tribunale amministrativo dello Schleswig- Holstein. Verrà così avviata la procedura innescata dalla richiesta di estradizione delle autorità di Madrid nei confronti del leader secessionista catalano, riferiscono i media spagnoli. L'ex presidente della Generalitat ha trascorso la notte nel carcere di Neumuenster, dopo essere stato ieri arrestato al suo arrivo in macchina dalla Danimarca.



Come ha spiegato il suo avvocato belga Paul Bekaert all'emittente catalana Tv3, i giudici tedeschi avranno 48 ore per decidere se lasciare Puigdemont in carcere o concedergli la libertà condizionata, in attesa di dare una risposta alla richiesta di estradizione, riattivata venerdì dal giudice Pablo Llarena del Tribunale Speciale. La decisione sull'estradizione compete alla giustizia del land tedesco dove è stato arrestato e non alla procura federale.



Hanno fatto 101 feriti lievi gli incidenti in Catalogna fra polizia e manifestanti durante le proteste di ieri sera e della notte scorsa contro l'arresto dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont in Germania. Sei persone sono state fermate. I servizi di emergenza medica Sem hanno indicato di avere assistito 93 persone a Barcellona, fra cui 23 agenti, per lo più per contusioni, sette a Lleida e 1 a Tarragona.

Lunedì 26 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA