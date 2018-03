Spagna, l'Onu ammette il ricorso di Puigdemont sulla lesione dei diritti civili

La commissione dei diritti umani dell'Onu ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dall'ex presidente catalano Carles Puigdemont contro la lesione dei suoi diritti politici da parte della Spagna. La Commissione, che ora dovrà pronunciarsi sul merito della denuncia, riferisce la stampa catalana, ha dichiarato ricevibile nei giorni scorsi il ricorso di un altro leader politico catalano detenuto Jordi Sanchez e ha chiesto in forma cautelare alla Spagna di tutelare i suoi diritti politici.



Non si placano le proteste in Catalogna dopo l'arresto in Germania di Carles Puigdemont: gruppi di manifestanti hanno bloccato il traffico questa mattina sull'autostrada Ap7 a Figueres, vicino alla frontiera francese. Il traffico è stato interrotto anche su diverse altre strade catalane. A Barcellona sono state paralizzate due delle principali arterie della città, la Diagonal e la Meridiana. I manifestanti chiedono la liberazione dell'ex-presidente e degli altri leader catalani in carcere preventivo a Madrid.

Martedì 27 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:49



