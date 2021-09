Puigdemont libero, il giudice: «L'ex presidente della Catalogna dovrà restare in Sardegna»

Venerdì 24 Settembre 2021, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 16:55

Carles Puigdemont è libero, «ma dovrà restare in Sardegna»: così ha deciso la Corte d'Appello di Sassari. Per la giudice Plinia Azzena, l'arresto di Carles Puigdemont non è illegale. Tuttavia, accogliendo anche la richiesta in tal senso della procuratrice generale Gabriella Pintus, la giudice ha stabilito che non c'è motivo di applicare a carico dell'ex presidente della Catalogna alcuna misura cautelare. La vicenda tuttavia non si esaurisce qui, perché resta da stabilire se Puigdemont dovrà essere estradato o meno. Sino a quel momento dovrà rimanere in Sardegna.

Questa la decisione del tribunale della Sardegna sull'ex presidente della Catalogna che nel 2017 fuggì dalla Spagna dopo aver capeggiato la rivolta del movimento indipendentista regionale.

In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto su mandato internazionale per estradizione, Puigdemont ha ricevuto in carcere la visita del garante dei detenuti, Antonello Unida, e del consigliere regionale di Cambiamo-Udc, Antonello Peru.

Sciopero della fame e della sete

«Da ieri sera non ha più voluto mangiare, è determinato ma molto provato - ha riferito il garante Unida -. È in cella da solo, spera di uscire presto ed è molto preoccupato per degli impegni che lo attendono lunedì a Bruxelles». Il garante ha poi riferito che «Puigdemont ha chiesto carta e penna per riordinare le idee». Il consigliere regionale Antonello Peru invece si trova tuttora all'interno del carcere, in attesa di poter verificare le condizioni psico-fisiche dell'eurodeputato catalano.

Trasmesso l'ordine di cattura europeo

Questa mattina il giudice istruttore del Tribunale Supremo spagnolo Pedro Llarena ha trasmesso al tribunale d'appello di Sassari l'ordine di cattura europeo contro l'ex capo del governo catalano. Dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale dell'arresto, Llarena ha chiesto al rappresentante in Spagna dell'unità di cooperazione giudiziaria dell'Ue (Eurojust) di rimettere al tribunale italiano sia il mandato di cattura di ottobre 2019 che le questioni pregiudiziali poste al tribunale generale dell'Ue.

«Il mandato di cattura è attualmente in vigore» ha specificato Llarena. Il giudice istruttore ha sollecitato la traduzione in italiano del mandato e delle questioni pregiudiziali poste al tribunale europeo. La consegna dei documenti è prevista per il prossimo 27 settembre.

La difesa di Puigdemont

Intanto la difesa di Carles Puigdemont chiederà che le dichiarazioni in tribunale del leader indipendentista siano rimandate a domani. A riferirlo è il quotidiano spagnolo El Pais, dopo che inizialmente si era parlato di sue dichiarazioni oggi alle 14.

Le reazioni dalla Catalogna

Arrivano le prime reazioni dalla Catalogna. «Il presidente Puigdemont è libero senza misure cautelari!». Così su Twitter la presidente del parlamento catalano, Laura Borras, aveva celebrato stamattina la scarcerazione di Carles Puigdemont, decisa dal tribunale di Sassari. Ma c'è attesa adesso perché per il momento l'ex leader catalano non potrà lasciare la Sardegna.

