Il nodo prevenzione/ La violenza vigliacca difficile da fermare

di Alessandro Orsini

Un camion è piombato sulla folla a Munster, in Germania, uccidendo tre persone. L’uomo è un cittadino tedesco di 48 anni con problemi psichici, per i quali si era fatto notare già nel 2014 e nel 2016. Anche se non si è trattato di un militante dell’Isis, questo terribile evento ci richiama alla realtà. In primo luogo, dimostra che, nonostante i progressi nel campo dell’antiterrorismo, non esiste alcuna difesa definitiva contro gli attentati. Per comprendere il senso di questa...