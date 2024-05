Tennis and Friends: torna la cultura delle prevenzione con lo sport

La storia di “Tennis and Friends” è diventata un docu film prodotto da Aut Aut e in onda questa sera, alle 19.00, su Rai Due e Rai Play. Racconta i 13 anni della manifestazione che, dal 2011, diffonde la cultura della prevenzione attraverso lo sport, gli Ambassador e le visite gratuite. 50 minuti per far conoscere uno straordinario progetto sociale che ha superato le aspettative del suo fondatore Giorgio Meneschincheri e che, negli anni, ha offerto screening gratuiti a 300.000 persone e salvato migliaia di vite.