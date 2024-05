Sabato 11 Maggio 2024, 15:47

Prevenire il tumore del cavo orale, questo l'obiettivo dell'oral cancer day organizzato dall'Andi insieme all'associazione Misericordia di Terni. In piazza San Francesco per tutta la giornata di sabato i medici dell'associazione dentisti italiani si mettono in prima linea per sensibilizzare sul tumore del cavo orale. Previsti anche check-up gratuiti sui cittadini.

L'anno scorso sono stati più di 200 gli screening effettuati che hanno consentito l'individuazione di alcuni casi sospetti e permettendo così ai cittadini coinvolti di approfondire in tempo nella sede di competenza eventuali problematiche. Andrea Raggi, segretario culturale di Andi Umbria e Andi Terni: «Anche quest'anno siamo scesi in piazza per valutare la presenza di lesioni cancerose o pre-cancerose del cavo orale. È una situazione in cui crediamo molto in quanto questo tipo di patologie sono facilmente rilevabili con una semplice visita, in uno stato iniziale della malattia. In questo modo possiamo salvare vite e si può far sì che i seguenti passaggi chirurgici e farmacologici siano meno invasivi».

Oral Cancer Day è un'evento nazionale di prevenzione promosso da Fondazione Andi Ets e si svolge in contemporanea su numerose piazze italiane. Per il 2024 le adesioni all'evento da parte delle sezioni provinciali sono state ben 71. Il tumore del cavo orale, se rilevato e curato nelle sue fasi iniziali, permette una guarigione che va dal 75 al 100 percento dei casi, con interventi terapeutici poco invasivi. Purtroppo, a causa di una sottovalutazione del rischio unita ai pochi controlli di prevenzione (specialmente in alcune fasce sociali della popolazione), oltre la metà dei casi vengono diagnosticati in fase localmente avanzata o già metastatica.