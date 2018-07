Mamma disperata chiama il 911: «Aiuto mia figlia è circondata dagli alligatori»

Un'agghiacciante telefonata è arrivata al 911 della Florida. Una mamma ha chiesto aiuto perché sua figlia adolescente era rimasta intrappolata su un albero per mezz'ora per salvarsi dagli alligatori sottostanti. « Mia figlia è bloccata su un albero e ci sono degli alligatori che la circondano » ha detto la mamma all'operatore del 911. «N on possiamo tirarla fuori » . L'incontro ravvicinato con gli alligatori è avvenuto lungo LA Forest Service Road, vicino ad Alexander Springs, in Altoona, secondo un rapporto dell'ufficio dello sceriffo della contea di Lake. La madre della ragazzina ha detto al commissario che sua figlia « è salita sull'albero dopo essere uscita dall'acqua » e avendo visto gli alligatori si è aggrappata ai rami per salvarsi. « Oh mio Dio, sbrigatevi, asrà morta » ha detto la mamma



Quando il vice commissario Mitch Blackmon è arrivato ha trovato la ragazza sfinita aggrappata all'albero e sotto di lei gli alligatori lunghi almeno tre metri, che non si sono nemmeno spaventati all'arrivo delle pattuglie. L'agente è stato costretto a sparare suo il fucile Bushmaster AR-15, e a uccidere almeno uno degli alligatori per poter salvare la ragazza.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29



