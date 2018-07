Imam sposa una bambina di 11 anni, la foto fa indignare il web. I familiari: è innamorata

Le autorità malesi stanno indagando sul matrimonio tra una ragazza thailandese di 11 anni e un musulmano malese di 41 anni che ha scatenato l'indignazione pubblica e chiede che le spose bambine siano bandite. Il commerciante di rottami di gomma Che Abdul Karim Che Abdul Hamid ha sposato in segreto la ragazza come terza moglie in Tailandia. E' stata una delle sue mogli a presentare denuncia all'autorità. Gli uomini musulmani in Malesia possono avere per legge fino a 4 mogli ma le ragazze musulmane devono avere almeno 16 anni per potersi sposare con il consenso dei genitori. Il vice primo ministro Wan Azizah Wan Ismail ha dichiarato che il matrimonio è illegale in quanto non era stato approvato dalla corte della Sharia e ha aperto una indagine.

Malaysian National Che Abdul Karim, 41, Weds 11-Year-Old Thai Girl https://t.co/mihH3N85KQ — News From Women (@newsfromwomen) 2 luglio 2018





Le foto sui social media mostrano lo sposo mentre tiene per mano la ragazza subito dopo la cerimonia. I media locali hanno detto Che Abdul Karim, che è anche un imam in un villaggio rurale nello stato di Kelantan a nord-est, ha già due mogli e sei bambini di età compresa tra i 5 ei 18 anni. L'uomo ha dichiarato all'agenzia di stampa di Bernama che il suo matrimonio è legale ed è stato approvato dai genitori della ragazza, che sono poveri tappatori di gomma in Malesia. Ha detto che formalizzerà il matrimonio in Malesia solo quando la ragazza compirà 16 anni e che rimarrà con i suoi genitori fino ad allora. La ragazza è stata anche citata dai media locali dicendo che non capisce il clamore sul suo matrimonio dato che è innamorata di Che Abdul Karim.