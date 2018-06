Kenya, incendio nel più grande mercato di Nairobi: almeno 15 morti bruciati e intossicati

Almeno 15 persone sono rimaste uccise e oltre 50 ferite in un incendio scoppiato in un mercato di Nairobi, capitale del Kenya. Lo riferisce la Bbc online. Il rogo è divampato nel cuore della notte, distruggendo numerose strutture. Ignote le cause del rogo. Si indaga in ogni direzione, inclusa quella di un possibile attacco incendiario.



Il mercato all'aperto di Gikomba è uno dei più grandi di Nairobi e gli incendi sono piuttosto frequenti, precisa la Bbc citando lo Standard. Alcune vittime sono morte bruciate, altre intossicate dal fumo mentre cercavano di salvare le proprie cose. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della città.

15 dead, 70 injured as fire razes Gikomba market in Nairobi. #NTVToday pic.twitter.com/AJVGDHIaUn — NTV Kenya (@ntvkenya) 28 giugno 2018