Kate omaggia Diana, il vestito rosso dopo il terzo figlio come Lady D con Harry

Kate Middleton dopo il parto esce dalla clinica: vestito rosso e capelli impeccabili​

Il Royal Baby è nato, ma come si chiama? Arthur il favorito​

Ai più attenti il particolare non è sfuggito:ha scelto un, molto simile a quello indossato dadopo la nascita di, per l'uscita dall'ospedale dopo aver partorito il terzo figlio avuto dal principe. Si tratta, comunque, solo dell'ennesimo confronto tra l'indimenticata principessa del Galles e la moglie del suo primogenito, e non sarà certo l'ultima, visto che i paragoni già si sprecano anche con la futura moglie di Harry,Non è un mistero che Kate voglia sempre fare qualcosa per omaggiare la memoria di Diana, sia nell'impegno sociale che nello stile. L'omaggio, in questo caso, appare evidente, anche perché entrambi i, di, hanno unad arricchirli. Nel caso di Kate, però, l'abito è corto e più comodo, mentre Diana, nel 1984, aveva indossato quello che appare più un grosso soprabito.Già in altre occasioni Kate aveva scelto di ispirarsi allodella suocera che non ha mai conosciuto personalmente. Abiti dal colore e dalle forme molto simili a quelle scelte da, anche se rapportate all'evolversi della moda. Basti pensare, ad esempio, a quando Kate, nel luglio 2013, aveva dato alla luce il primogenito George: l'abito richiamava alla perfezione quello indossato da Diana dopo aver partorito William.