Kate Middleton, il terzo royal baby è il quinto nella linea di sucessione al trono britannico

Il terzonato oggi è quinto nella linea di successione al. In base al Crown act del 2013, l'ordine di successione al trono segue ormai l'ordine di nascita, qualsiasi sia il sesso. In passato invece i figli maschi avevano invece la precedenza sulle sorelle.LEGGI ANCHE E' nato il terzo royal baby: è un maschio Il figlio die del, viene dunque dopo il principe Carlo, il primo nella linea di successone alla regina Elisabetta, seguito dal primogenito William, nato dall'unione con la principessa Diana. I figli di William e Kate seguono in ordine di nascita: prima George (nato il 22 luglio 2013), poi Charlotte (nata il 2 maggio 2015) e infine l'ultimo nato. Con la nascita di oggi il principe Harry, fratello minore di William e prossimo alle nozze con Meghan Markle, scivola in sesta posizione.Il bimbo in arrivo, sesto bisnipote di Elisabetta II, avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge.