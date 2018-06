Ivanka Trump dona 50mila dollari ai bimbi migranti separati dai genitori

Cinquantamila dollari per i bambini migranti separati dai loro genitori. E' il dono di Ivanka Trump, riportato dal Dallas Morning News. La figlia del presidente Trump ha destinato i soldi ad una chiesa Battista del Texas impegnata in una campagna per ridare il sorriso ai piccoli migranti separati dai loro genitori al confine con il Messico a seguito della campagna di tolleranza zero nei confronti dell'immigrazione illegale dell'attuale Amministrazione.LEGGI ANCHE: Usa, dieci stati tra cui la California vogliono fare causa a Trump per la separazione dei bambini dai genitori Secondo il pastore Jack Graham, Ivanka ha saputo della campagna della sua chiesa su Twitter e subito dopo averlo contattato è arrivata la donazione. «Ciò di cui hanno veramente bisogno questi bambini - ha detto - è di qualcuno che porti loro luce, qualcuno che dia loro speranza. Il nostro scopo è di creare qualcosa che li incoraggi a sorridere, oltre all'assistenza finanziaria alle famiglie».