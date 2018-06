Usa, dieci stati tra cui la California vogliono fare causa a Trump per la separazione dei bambini dai genitori

Oltre dieci stati statunitensi, tra cui la California, sono orientati a fare causa alla Casa Bianca per la separazione dei bambini dai genitori che entrano illegalmente negli Stati Uniti dal Messico. I governatori ritengono che l’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump contenga molte riserve e non garantisca la riunione delle famiglie.LEGGI ANCHE: Melania Trump dai bimbi migranti con la giacca di Zara: bufera sul "messaggio nascosto" LEGGI ANCHE: Il pianto disperato dei bimbi migranti separati dai genitori. Bufera su Trump. La questione si è aperta a seguito della politica della tolleranza zero applicata nei confronti dei migranti irregolari: una prassi che ha condotto alla separazione dei bambini, non passibili di arresto, dai genitori incriminati per immigrazione clandestina. A seguito di una vasta mobilitazione internazionale Trump ha firmato un decreto in cui si impegna a «mantenere le famiglie unite» nei centri di detenzione, ma non affronta la questione dei minori già divisi dai genitori. Attualmente sono 2342 i bambini allontanati dalle famiglie, e secondo alcune fonti sarebbero stati costretti ad assumere sedativi e altre sostanze psicotropi senza il consenso dei genitori.