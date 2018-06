Meghan Markle e Harry, il regalo della Regina è un cottage con parco di 240 ettari

di Enrico Chillè

Royal Wedding, Harry e Meghan devono restituire i regali per il valore 7 milioni di euro: ecco il motivo

erano stati chiari con i loro invitati: niente regali di nozze, ma donazioni a fondazioni ed enti benefici. Nonostante ciò, i nuovi duchi di Sussex hanno ricevuto un enorme quantitativo di doni per il loro matrimonio, ed era inevitabile che tra questi ci fosse uno dei più speciali: quello della nonna di Harry, la. A quasi tre settimane di distanza dal Royal Wedding, ilè stato finalmente svelato.Si tratta di un immobile di proprietà della Corona, che la regina ha voluto donare all'adorato nipote e alla sua sposa: unsituato a, nella contea di Norfolk, ed è stato per lungo tempo una delle residenze estive di Elisabetta. L'intera proprietà si estende su un'area molto vasta, di, e oltre alla grande casa di campagna comprende un parco di 240 ettari ed un giardino di una superficie di 0,24 chilometri quadrati, all'incirca la metà della superficie della Città del Vaticano.Il primo proprietario di questo lussuoso cottage è stato il re Edoardo VII, che l'aveva poi donato al figlio, Giorgio V, nel 1893. Quest'ultimo, poi, lo aveva donato al figlio, Giorgio VI, il padre della regina Elisabetta. La sovrana britannica, da tempo, ha deciso di seguire questa tradizione di famiglia, con la cessione agli eredi, in occasione delle nozze, di vari immobili appartenenti alla Corona. Come riporta anche il Daily Express , la regina aveva già donato la residenza di Sunninghill Park al principe Andrea, quella di Birkhall al principe Carlo e quella di Anmer Hall a William e Kate. Il nome con cui era conosciuto nei decenni passati l'immobile, alla luce della donazione in seguito al matrimonio tra Harry e Meghan, risulta quantomeno curioso: 'The Bachelor Cottage' (il cottage dello scapolo).