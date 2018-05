Cuba, quel Boeing che volava da 39 anni

di Mauro Evangelisti

Ma i voli interni cubani sono a rischio? Il tragico incidente di ieri sera tra L'Avana e Holguin, fa tornare di attualità una domanda che interessa le decine di migliaia di italiani che ogni volta scelgono l'isola della revolucion per le vacanze. Primo dato: il Boeing 737 coinvolto nell'incidente era in servizio da 39 anni. Cubana de Aviacion e le altre compagnie locali hanno flotte formate in parte da aerei russi, alcuni vecchi (prima della caduta del muro), ma gli ultimi incidenti hanno riguardato velivoli americani ed...