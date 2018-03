Guerra delle spie e Europa League, l'Arsenal incontra il CSK Mosca e i social si scatenano

Crisi politica e scontro calcistico: l'Arsenal dovrà affrontare il CSKA Mosca nei quarti di finale di Europa League e il viaggio potrebbe essere problematico per i tifosi che lo seguiranno. I Gunners ospiteranno la squadra di Goncharenko all'Emirates stadium il 5 aprile e il ritorno è previsto per la settimana successiva. In un comunicato pubblicato sul sito internet, l'Arsenal ha fatto sapere ai tifosi che, complice la polemica sulle spie russe, potrebbero doversi confrontare contro «un sentimento anti-britannico» e per questo devono «restare vigili, evitare proteste o manifestazioni ed evitare di commentare pubblicamente gli sviluppi politici». In più si consiglia di seguire la situazione politica e di far riferimento al Foreign and Foreign and Commonwealth Office (FCO) sull'opportunità o meno di mettersi in viaggio perl a Russia.Theresa May ha accusato formalmente la Russia di pianificare l’attacco alla spia Sergei Skripal e sua figlia Yulia con un agente nervino a Salisbury. Ha risposto espellendo 23 dei suoi diplomatici, che il Regno Unito accusava di agire come spie, e sta discutendo ulteriori sanzioni. Il rifiuto della Russia di accettare la responsabilità o di offrire una spiegazione ha accentuato le tensioni a livelli che non si vedevano dall’era sovietica, riportano i giornali britannici. Ma i fan, ovviamente, non hanno mancato di scatenare l'ironia sui social con immagini e meme su giocatori e tifosi che arrivano in Russia con tute anti-attacco chimico e maschere ad ossigeno, nemmeno si fosse in guerra.