Trieste, si alzano per far rallentare gli automobilisti: ecco le strisce pedonali in 3D

di E.B.

La loro finalità è quella di far rallentare gli automobilisti costringendoli a sollevare il piede dall'acceleratore. Sono spuntate in via Marchesetti a Trieste le strisce pedonali in 3D, in un punto della strada particolarmente critico per i pedoni che vogliono attraversarla. L'illusione è che tali strisce si sollevino da terra per la tecnica particolare con la quale sono state realizzate.



Al momento, si tratterebbe dell'unica via interessata. L'idea non è nuova, è già stata applicata in India e in Italia a Bologna e pare che i risultati siano molto positivi. Proprio per l'effetto ottico che producono, il guidatore al volante è costretto a rallentare. Installazioni simili risultano anche in Russia e in Cina.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 07:44



