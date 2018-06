Sciopero, da stasera a domani trasporti a rischio: stop per aerei, bus, metro e treni

Treni, bus, tram, metro, aerei. Sono in programma diversi scioperi dei trasporti tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. Riguardano i mezzi pubblici (Atac e Roma Tpl a Roma e Gtt a Torino), i treni (Trenitalia e Trenord) e gli aerei con la protesta dei controllori di Enav e alcuni problemi nei voli.



MEZZI PUBBLICI



Roma: Atac e Roma Tpl Venerdì 8 giugno sono possibili disagi sulla rete del trasporto pubblico, per lo sciopero di 4 ore proclamato dal sindacato Ugl in tutte le aziende pubbliche e private del comparto a livello regionale. Nella Capitale l'agitazione, dalle 8.30 alle 12.30, interesserà la rete Atac (bus, tram, metro, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Lo si apprende dal sito dell'agenzia della mobilità. Garantiti i servizi essenziali.



Torino: Gtt Il servizio urbano e suburbano e la metropolitana circolano regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; le autolinee extraurbane e il servizio ferroviario locale (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino – aeroporto – Ceres) dall’inizio del servizio alle 8 e poi dalle 14,30 alle 17,30.



FERROVIE



Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del Gruppo FS Italiane, in adesione a uno sciopero generale, dalle 22 del 7 giugno alle 6 dell'8 giugno 2018. Lo comunica in una nota Fs italiane.



AEREI, AEROPORTI E COMPAGNIE



Enav e aeroporti Venerdì 8 giugno, dalle 13 alle 17, sono previsti due scioperi nazionali e diversi scioperi locali dei controllori di volo dell'Enav. Lo rende noto la stessa società che gestisce il traffico aereo. Nel dettaglio, i due scioperi nazionali sono: uno indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica; l'altro proclamato da Fit Cisl e Ugl-Ta. Gli scioperi locali interessano 11 scali: Centro di Controllo d'Area di Brindisi - due distinte azioni di sciopero indette da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Unica e Assivolo Quadri; Centro di Controllo d'Area di Milano - indetto da Unica; Centro di Controllo d'Area di Padova - indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Unica; Aeroporto di Cagliari - indetto da Unica; Aeroporto di Catania - indetto da Fit Cisl, Uiltrasporti e Unica; Aeroporto di Lamezia Terme - indetto da Unica; Aeroporto di Palermo - indetto Fit Cisl, Uiltrasporti e Unica; Aeroporto di Pescara - indetto da Fit Cisl e Unica; Aeroporto di Roma Ciampino - indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Unica; Aeroporto di Roma Fiumicino - indetto da Ugl Ta e Unica; Aeroporto di Venezia Tessera - indetto da Fit Cisl e Unica. Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili - precisa la nota dell'Enav - secondo normativa vigente.



Alitalia, Blue Panorama, Air Italy Per la stessa fascia oraria è previsto lo sciopero delle compagnie aeree Blue Panorama e Air Italy (ex Meridiana). Qui potete controllare lo stato dei voli di e quelli cancellati di . L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha pubblicato la lista di tutti i voli garantiti

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi dalle 22 di giovedì 7 giugno alle 6 di venerdì 8 giugno 2018. Lo si legge in una delle Fs, in cui si precisa che per gli altri treni nazionali non si prevedono particolari disagi. Saranno inoltre assicurati i collegamenti frae l'aeroporto internazionaleIl programma di circolazione del treni regionali potrebbe essere oggetto di alcune modifiche. Informazioni su collegamenti e servizi anche nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, nelle agenzie di viaggio convenzionate e attraverso i new media del Gruppo FS Italiane.