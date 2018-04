Renzi: «Accordo impossibile con Di Maio». E pensa di mollare Martina

di Emilio Pucci

«Il mio non è un no ideologico ma si tratta di una discussione sbagliata, già chiusa, uno psicodramma inutile, rischiamo di dividerci sul niente». Renzi non arretra di un millimetro. Oggi finirà il digiuno tv elencando nel salotto di Fazio ad uno ad uno le differenze tra Pd e M5S. E non si tratta solo del muro pentastellato su Buona scuola e su jobs act. Programmi incompatibili, «hanno votato contro sui vaccini e perfino sul testamento biologico». Visioni opposte sulle riforme dei governi Renzi e...