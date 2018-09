Treno Italo da Napoli a Venezia scoperchiato in corsa

Il treno Italo 8904 partito questa mattina alle 6.55 dalla stazione Centrale di Napoli e diretto a Venezia si è aperto come una scatola di sardine e ha interrotto la sua corsa alla stazione Termini. Pesanti le ripercussioni su tutta la rete dell'alta velocità con ritardi di non poco conto.



Si ignorano le cause dell'incidente e verranno effettuate delle indagini per comprendere le ragioni dello scoperchiamento del convoglio. I passeggeri non si sono accorti di nulla. Solo quando sono stati costretti a Roma Termini a scendere dal treno si sono resi conto della situazione e sono partiti i messaggi per avvertire i pendolari di quanto era accaduto e dei possibili ritardi. I passeggeri sono stati fatti salure su altri convogli e chi ha subito ritardi verrà rimborsato.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA